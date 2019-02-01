01.02.2019 | 12:24

Федеральные органы исполнительной власти почти не закупают программное обеспечение (ПО) российского производства вопреки действующему закону, направленному на стимулирование импортозамещения в сфере IT. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах органы исполнительной власти и внебюджетные фонды закупили ПО на 17,2 миллиарда рублей, из них только 8,5 миллиарда было потрачено на продукцию отечественного производства.

Согласно принятому в 2016 году закону, органы власти могут закупать иностранное ПО только при отсутствии российских аналогов, включенных в специальный реестр. Чтобы обойти этот запрет, необходимо предоставлять детальное обоснование конкретных закупок.

За последние два года чиновники потратили 3,3 миллиарда рублей на покупку софта, не включенного в реестр, но при этом имеющего российские аналоги, говорится в отчете.

Более 96 процентов федеральных органов исполнительной власти в последние два года использовали операционные системы иностранного производства. При этом национальная программа «Цифровая экономика РФ» пока выполняется в полном объеме, так как в целом закупки российского ПО превышают 50 процентов на федеральном и региональной уровнях.

Счетная палата указывает, что главная причина выявленных нарушений заключается в несовершенстве законодательства, в котором не предусмотрены эффективные механизмы контроля.