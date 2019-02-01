Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 фев 2019|13:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.15  |  $  65.66
 

В стране и мире | Переход чиновников на российский софт назвали провалом

01.02.2019|12:24
Печать

Федеральные органы исполнительной власти почти не закупают программное обеспечение (ПО) российского производства вопреки действующему закону, направленному на стимулирование импортозамещения в сфере IT. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах органы исполнительной власти и внебюджетные фонды закупили ПО на 17,2 миллиарда рублей, из них только 8,5 миллиарда было потрачено на продукцию отечественного производства.

Согласно принятому в 2016 году закону, органы власти могут закупать иностранное ПО только при отсутствии российских аналогов, включенных в специальный реестр. Чтобы обойти этот запрет, необходимо предоставлять детальное обоснование конкретных закупок.

За последние два года чиновники потратили 3,3 миллиарда рублей на покупку софта, не включенного в реестр, но при этом имеющего российские аналоги, говорится в отчете.

Более 96 процентов федеральных органов исполнительной власти в последние два года использовали операционные системы иностранного производства. При этом национальная программа «Цифровая экономика РФ» пока выполняется в полном объеме, так как в целом закупки российского ПО превышают 50 процентов на федеральном и региональной уровнях.

Счетная палата указывает, что главная причина выявленных нарушений заключается в несовершенстве законодательства, в котором не предусмотрены эффективные механизмы контроля.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.02.2019 12:44|

penzainform.ru писал(a):

Федеральные органы исполнительной власти почти не закупают программное обеспечение (ПО) российского производства вопреки действующему закону, направленному на стимулирование импортозамещения в сфере IT.
Зато игры отечественные закупают,и рубятся прямо в рабочее время!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 