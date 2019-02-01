01.02.2019 | 16:29

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пообещала оградить спортсменов от интервью журналиста Дмитрия Губерниева, который будет освещать чемпионат мира в австрийском Зеефельде. Об этом она написала, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram.

«Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно», — написала Вяльбе (орфография и пунктуация автора сохранены).

Глава федерации отметила, что не в ее силах запретить Губерниеву работать на турнире. При этом она пообещала, что лыжники не будут давать такого количества интервью, как биатлонисты.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

Губерниев работает комментатором на телеканале «Матч ТВ», а также является автором и ведущим программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Он известен эмоциональной манерой ведения репортажей и дружескими отношениями со многими спортсменами.

27 января с критикой в адрес Губерниева выступил бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. Специалист заявил, что считает его не журналистом, а артистом. Пихлер добавил, что всегда придерживается правила, согласно которому дистанция между ним и Губерниевым должна составлять как минимум 10 метров.