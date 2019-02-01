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В стране и мире | Кокорина и Мамаева захотели оставить за решеткой

01.02.2019|17:23
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Следствие рассчитывает продлить содержание под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Соответствующее ходатайство будет рассмотрено Тверским судом Москвы 6 февраля. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов назвал действия следствия волокитой и выразил надежду, что суд не продлит арест.

23 января адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина, признался, что ждет продления ареста. По его словам, обвиняемые по трем статьям уголовного кодекса так и не были ознакомлены с материалами дела.

Спортсмены содержатся в СИЗО с 11 октября. Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорин и Мамаев пробудут под стражей минимум до 8 февраля. 5 декабря прошлого года арест был продлен.

В октябре Кокорин и Мамаев учинили две драки в центре Москвы. Сперва они избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала, а затем в одной из кофеен атаковали чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

Источник — lenta.ru
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