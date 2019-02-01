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В стране и мире | Главврач инфекционного «концлагеря» возмутился публикации снимков из больницы

01.02.2019|15:30
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Главный врач тутаевской больницы в Ярославской области Валентин Карбаинов раскритиковал пациентов, которые выложили в сеть фотографии грязных палат с облезлой краской на стенах, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Жалоб от населения вообще нет, но вот это говно вытащили на свет. А то я без них не знаю, чем я занимаюсь. Грязь люди собирают. Бог с ними, их право», — сказал Карбаинов.

По его словам, корпус больницы, где были сняты фото, построили в 1984 году и впервые начали ремонтировать только два года назад. За это время была отремонтирована крыша, два бокса, процедурный кабинет, заменена сантехника. Руководство собирается просить у чиновников деньги на капитальный ремонт двух этажей — в сумме три миллиона рублей.

«У меня проектная документация готова, я ее представлю в департамент сегодня или в понедельник. Отделение надо закрыть на время ремонта. В течение двух-трех месяцев при выделении средств мы ремонт закончим», — уточнил главврач, добавив, что в течение недели региональные власти проведут экспертизу в больнице.

Ранее в группе «Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото» во «ВКонтакте» были опубликованы фотографии из инфекционного отделения, на которых видны грязные подушки и матрацы, разбитая мебель, дыры в стенах и потолок со вздувшейся и отваливающейся краской. Автор поста сравнил условия содержания в клинике с концлагерными.

Источник — lenta.ru
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