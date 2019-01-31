31.01.2019 | 11:48

Российский самолет, следовавший из Рима в Москву, попал в грозу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы аэропорта Шереметьево.

Во время полета экипаж лайнера Airbus A320 сообщил диспетчерам, что в воздушное судно ударила молния, но бортовые приборы это не повредило. Самолет продолжил полет и позже успешно совершил посадку в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После приземления технический персонал осмотрел самолет и обнаружил следы попадания молнии. Лайнер временно отстранен от полетов.

В августе 2018 года птица повредила крыло российского самолета, летевшего из Москвы в Анапу. Следы столкновения птицы с лайнером A320 обнаружили на послеполетном досмотре. Обратный рейс из Анапы в Москву был задержан для устранения неисправностей.