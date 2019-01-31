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В стране и мире | Стало известно о вывозе из России золота для Венесуэлы

31.01.2019|14:35
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В январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, сообщает «Новая газета». По ее информации, воздушное судно вывозило из России принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Сообщается о двух рейсах. Первый был совершен 18-19 января. Загруженный золотом Boeing 757 вылетел из Москвы и сперва приземлился в аэропорту Дубая, где его, по данным источников газеты, встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ. Там золото выгрузили, а борт отправился дальше с наполненными долларами контейнерами. Еще одну посадку самолет совершил в марокканском городе Агадир, после чего направился в Каракас. В Москву он вернулся 23 января тем же путем.

Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

«Новая газета» также напоминает, что, после того как в Каракас дважды слетал грузовой самолет из России, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении одного миллиарда долларов на благоустройство городов страны.

К январю 2019 года Центробанк России хранил около 30 тонн принадлежащего Венесуэле золота, пишет издание. Это наибольшая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом. Другая часть размещена в европейских банках, в частности в Банке Англии, который отказывал правительству Мадуро в возвращении слитков. На фоне этого США, выступающие против Мадуро, призвали трейдеров не торговать венесуэльскими золотом и нефтью, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Всего золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6 процента — это наивысший показатель среди всех стран.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.01.2019 14:40|

Кроме Асада ещё Мадуро зачем-то финансируем.

Гость|31.01.2019 14:47|

российский грузовой самолет Boeing 757))

Гость|31.01.2019 15:08|

Отлично!!!

Гость|31.01.2019 15:16|

Гость писал(a):

Кроме Асада ещё Мадуро зачем-то финансируем.
Текст хоть прочитайте прежде,чем писать дурацкий комментарий.

Гость|31.01.2019 15:30|

Абдулла, сколько товара взял, и поди всё без пошлины? ...... таможня, не переживай, хочешь мы заплатим ЗОЛОТОМ !!!

Имя: Гость
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