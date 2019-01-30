30.01.2019 | 14:10

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий регулирование использования беспилотных воздушных судов в ходе массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 30 января.

В частности, авторы документа предлагают наделить представителей правоохранительных органов правом уничтожать дроны во время митингов. Такие же полномочия получат Росгвардия, ФСБ и ФСО.

«Места массового скопления граждан, объекты и отдельные территории, над которыми запретные зоны не установлены, оказываются беззащитными перед возможными угрозами, связанными с использованием беспилотных летательных аппаратов», — сказал один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что деятельность беспилотных воздушных судов регулируется в Евросоюзе, США, Канаде и Китае.

В настоящее время дронам запрещено летать в пределах МКАД, Кремля и Александровского сада.