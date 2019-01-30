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В стране и мире | Сенатора задержали во время заседания Совета Федерации

30.01.2019|11:54
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Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации (СФ) в среду, 30 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как уточнил источник ТАСС, согласие на задержание Арашукова дали в самом Совете Федерации. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

1 октября 2018 года в СМИ появилась информация о том, что прокуратура Арабских Эмиратов возбудила уголовное дело против сенатора. Его подозревали в фальсификации рабочих документов. По информации из открытых источников разрешение на работу в ОАЭ Арашуков оформил в 2015 году, позднее устроился менеджером по развитию в местную компанию Stroika Technical Works LLC.

В махинациях с документами Рауфа Арашукова обвинял также депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов. По его словам, чтобы занять сенаторское кресло Арашуков исправил дату окончания срока действия рабочего контракта с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года. В состав Совета Федерации он вошел 18 сентября 2016 года. По закону сенатор не может быть резидентом иностранного государства. Сам Рауф Арашуков отвергал все обвинения.

25 октября прошлого года агентство «Росбалт» сообщило, что Рауф Арашуков вместе со своими охранниками в центре Черкесска избил Руслана Карданова. По данным издания, Карданов является свидетелем по делу об убийстве в 2010 году его друга, лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова. Исполнитель преступления назвал заказчиком Арашукова.

32-летний Рауф Арашуков до верхней палаты российского парламента работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкесии.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.01.2019 12:01|

Нужно по суду дать пожизненное этому члену ЕдРо Арашукову. Пора бы вслед за ним арестовать Делимханова, бегавшего по Думе с золотым пистолетом и причастного тоже к убийствам.

Гость|30.01.2019 12:35|

Кто его крышует? Надо найти и ....

Гость|30.01.2019 12:37|

Гость писал(a):

30.01.2019 12:35|

Кто его крышует? Надо найти и

Кто направил сенатором, тот и является частью "крыши".

Гость|30.01.2019 12:38|

Гость писал(a):

Кто его крышует? Надо найти и ....
И извиниться перед уважаемым человеком.

Гость|30.01.2019 12:39|

А когда это по всей стране начнется?

Гость|30.01.2019 12:39|

Гость писал(a):

А когда это по всей стране начнется?
Когда к власти придёт народное правительство.

Гость|30.01.2019 12:40|

Едро отпадет, они своих не сдают.

Гость|30.01.2019 12:44|

Арашукова подозревают в заказных убийствах, совершенных в 2010 году (тогда сенатору было 24 года) и еще нескольких тяжких преступлениях.

Гость|30.01.2019 13:04|

Гость писал(a):

30.01.2019 12:44|

Арашукова подозревают в заказных убийствах, совершенных в 2010 году (тогда сенатору было 24 года) и еще нескольких тяжких преступлениях.

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Имя: Гость
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