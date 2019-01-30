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В стране и мире | Миллионы россиян пожертвовали пенсионными накоплениями ради выгоды

30.01.2019|14:20
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Почти два миллиона россиян в 2018 году перевели свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из Пенсионного фонда России (ПФР) в НПФ, тем самым лишившись накопленного за три года инвестиционного дохода, говорится в сообщении ПФР.

По данным ведомства, заявления о переводе своих пенсионных накоплений в 2018 году подали 1,95 миллиона россиян. Это в 3,2 раза меньше, чем годом ранее.

Также отмечается, что граждане стали активнее использовать для подачи заявлений личные кабинеты на сайте ПФР. За 2018 год доля таких обращений выросла с 0,3 до 13,4 процента.

Больше половины — 58,8 процента заявлений — касались перевода накоплений из одного НПФ в другой, 36,9 процента — перевода из ПФР в НПФ. Только 4,3 процента обратившихся решили перевести свои средства из НПФ обратно в ПФР.

Все обращения граждан рассмотрят до 1 марта, а их накопления передадут в выбранные фонды до 31 марта.

По закону накопительная часть пенсии (шесть процентов от зарплаты или другого дохода, вносимые в ПФР работодателями или самими гражданами) поступает в государственную управляющую компанию, которой на данный момент является «ВЭБ.РФ». Она гарантирует индексацию накоплений как минимум на величину инфляции. При желании гражданин может перейти в один из НПФ, предлагающий более выгодные условия, а затем сменить его на другой или вернуться в ПФР. Однако сделать без потери дохода это можно только раз в пять лет (в последний раз — в 2015 году). В противном случае накопленный инвестиционный доход будет присвоен предыдущим фондом будущего пенсионера.

Источник — lenta.ru
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