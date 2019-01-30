30.01.2019 | 14:06

На расширенном заседании правительства Казахстана президент Нурсултан Назарбаев призвал чиновников ходить в одежде и обуви отечественных марок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание состоялось в Астане в среду, 30 января. По словам Назарбаева, нет ничего страшного в том, чтобы носить костюмы, произведенные на территории республики.

«Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модницы и модники есть, им подавай "шанель-манель" и так далее. Но простой народ? На встрече с молодежью — на открытии Года молодежи — мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развивать?» — поинтересовался президент.

В декабре 2018 года депутат четвертого созыва молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасова приняла участие в модном показе Fashion Night Astana. На подиуме Тасова демонстрировала наряд бренда Dana Dyusembayeva. На ней было полностью прозрачное платье в черный горошек, через которое просвечивалась грудь.