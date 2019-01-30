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В стране и мире | «АвтоВАЗ» решил поднять цены на Lada до миллиона

30.01.2019|16:40
Печать

Крупнейший российский производитель гражданских автомобилей — «АвтоВАЗ» — объявил о старте продаж флагманского автомобиля — Lada Vesta за 1,009 миллиона рублей. Это первый представитель отечественного автопрома, стоимость которого превысила миллион рублей (после деноминации рубля в 1998 году). Об этом говорится в сообщении компании.

Столь высокая стоимость автомобиля объясняется максимальной комплектацией: системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, аудиосистема и датчики дождя и света. На автомобили этой серии будут ставить 1,8-литровый форсированный двигатель мощностью 145 лошадиных сил, коробка передач у машины будет «механическая с усиленными приводами».

Еще дороже — в 1,045 миллиона рублей россиянам обойдется спортивная версия — Lada Vesta Sport. Отличие от топовой комплектации простой Lada Vesta заключается в наличии мультимедийной системы с навигатором и обогревом ветрового стекла. Начало продаж топовых моделей намечено на 31 января.

В начале 2019 года сообщалось, что из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) практически все крупные производители и автодилеры приняли решение повысить цены на свой модельный ряд. В преддверии же повышения цен россияне массово закупились автомобилями.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.01.2019 16:45|

Мне не жалко покупателей этого говна. Поднимайте!

Гость|30.01.2019 16:47|

Не поднять, а просто установить цену на новую модель. Вы, журналисты, очень любите кричащие заголовки. Базовая версия намного намного дешевле.

Гость|30.01.2019 16:48|

И года не прошло после переизбрания, а практически дня не проходит, чтобы мы не получили новость, как мы еще лучше жить стали. Красота!!!

Гость|30.01.2019 16:55|

куплю сразу две или три

Гость|30.01.2019 17:00|

Скрепы укрепляют!

Гость|30.01.2019 17:03|

благосостоянние народа резко выросло

Гость|30.01.2019 17:08|

penzainform.ru писал(a):

флагманского автомобиля — Lada Vesta за 1,009 миллиона рублей
Очень печально, что у нас флагманскими считаются автомобили, которые в нормальных странах к низшему классу относятся. По цене, за миллион рублей. Дурят у нас народ в масштабе страны. Рио и салярисы, и весты - адовые телеги, которые должны минимальных денег стоить. Ведра. А у нас народ их считает какими то престижными автомобилями. Про другие тазы АвтоТАЗа вообще говорить не хочется. Печально это.

Гость|30.01.2019 17:26|

КИА ВООБЩЕ ОТСТОЙ.

Гость|30.01.2019 17:39|

Рио и салярисы, и весты - адовые телеги, которые должны минимальных денег стоить. Ведра. А у нас народ их считает какими то престижными автомобилями.

Вы что курите? Пересчитайте цену на эти машины в евро и долларах и посмотрите сколько они стоят в США и Германии например. И престижными их считает только даун. Любой курице известно что это бюджетные автомобили.

Гость|30.01.2019 17:39|

|30.01.2019 17:26|

КИА ВООБЩЕ ОТСТОЙ.

Опа, пионеры проявились) Обоснуй - почему Киа отстой.

Гость|30.01.2019 17:45|

Гость писал(a):

Обоснуй - почему Киа отстой.
Говно же.

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