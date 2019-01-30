30.01.2019 | 16:40

Крупнейший российский производитель гражданских автомобилей — «АвтоВАЗ» — объявил о старте продаж флагманского автомобиля — Lada Vesta за 1,009 миллиона рублей. Это первый представитель отечественного автопрома, стоимость которого превысила миллион рублей (после деноминации рубля в 1998 году). Об этом говорится в сообщении компании.

Столь высокая стоимость автомобиля объясняется максимальной комплектацией: системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, аудиосистема и датчики дождя и света. На автомобили этой серии будут ставить 1,8-литровый форсированный двигатель мощностью 145 лошадиных сил, коробка передач у машины будет «механическая с усиленными приводами».

Еще дороже — в 1,045 миллиона рублей россиянам обойдется спортивная версия — Lada Vesta Sport. Отличие от топовой комплектации простой Lada Vesta заключается в наличии мультимедийной системы с навигатором и обогревом ветрового стекла. Начало продаж топовых моделей намечено на 31 января.

В начале 2019 года сообщалось, что из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) практически все крупные производители и автодилеры приняли решение повысить цены на свой модельный ряд. В преддверии же повышения цен россияне массово закупились автомобилями.