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В стране и мире | В Италии понизили пенсионный возраст

29.01.2019|14:15
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Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о проведении в стране пенсионной реформы, сообщает агентство ANSA.

Соответствующий законопроект был принят парламентом в середине января. Согласно ему, в пенсионной системе Италии вводится «квота 100». Это означает, что срок выхода на пенсию теперь будет определяться по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж. В сумме эти два показателя должны дать результат 100.

Отмечается, что минимальный возраст выхода на пенсию составит 62 года, в этом случае стаж должен быть не менее 38 лет. По прежним правилам, большинство итальянцев могли выходить на пенсию в 67 лет.

Также закон предусматривает введение социальных выплат малоимущим в размере 780 евро в месяц. Агентство подчеркивает, что их не следует считать безусловным (или базовым) доходом — речь идет о дополнительной мере социальной поддержки населения, имеющей аналоги и в других странах Европы.

Вице-премьер, министр труда и социальной политики Луиджи ди Майо называл принятие закона шагом на пути к построению в Италии «государства всеобщего благоденствия».

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2019 14:22|

Вот вам и "загнивающий капитализм". Хорошо быть итальянцем.

Гость|29.01.2019 14:30|

Ну вот же, 62годика, у нас этот , на 3года обскакал ...

Гость|29.01.2019 14:43|

penzainform.ru писал(a):

Также закон предусматривает введение социальных выплат малоимущим в размере 780 евро в месяц.
СОВСЕМ ЗАГНИВАЮТ.

Гость|29.01.2019 14:44|

Факты без комментариев:

Пенсионный возраст в Китае – 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин (на гос службе и гос предприятиях 55 лет).

На опасных для здоровья производствах или занимающимся тяжелым ручным трудом,

выход мужчин на пенсию в 55 лет, для женщин в 45 лет. Для получения пенсии по

старости, достаточно 10 лет трудового стажа.

В текущем году планируется принятие закона о постепенном (в течение 10 лет) уменьшении пенсионного возраста для мужчин до 55 лет.

В 2018 году старики в городах получали пенсию в среднем 2 000 юаней, или 20 000 рублей. В Пекине и Шанхае – 35 000 рублей.

В 2018 году пенсии увеличены как минимум на 5.5%.

Продолжительность жизни в Китае: У мужчин – 75 лет. У женщин – 73 года.

Гость|29.01.2019 15:03|

У руководителей Италии есть совесть. И чиновники люди, а не вурдалаки.

Гость|29.01.2019 15:08|

Гость писал(a):

У руководителей Италии есть совесть.
Похоже, продолжительность жизни в Италии снизилась, мало доживают до 68 лет. Экология?

Гость|29.01.2019 15:08|

Гость писал(a):

Факты без комментариев:

Пенсионный возраст в Китае – 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин (на гос службе и гос предприятиях 55 лет).

Враньё голимое.

Гость|29.01.2019 15:16|

и только в рашке правящий режим с азартом гнобит свое собственное население!

Гость|29.01.2019 15:19|

Гость писал(a):

с азартом гнобит свое собственное население!
Сам ты рашка. А у нас продолжительность жизни растёт, в отличие от Италии.

Гость|29.01.2019 15:25|

Гость писал(a):

Враньё голимое.
вранье у тебя в методичке! у тебя интернет только по рашке?))

Гость|29.01.2019 15:28|

В том что мы сейчас живем только как либерастской рашкой и назовёшь!

Гость|29.01.2019 15:28|

Гость писал(a):

вранье у тебя в методичке! у тебя интернет только по рашке?))
Нет, у него методичка парашная.

гость (гость)|29.01.2019 15:31|

Враньё голимое.вранье у тебя в методичке! у тебя интернет только по рашке?))италия не рашка у них мозги в голове

Имя: Гость
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