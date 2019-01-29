29.01.2019 | 14:15

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о проведении в стране пенсионной реформы, сообщает агентство ANSA.

Соответствующий законопроект был принят парламентом в середине января. Согласно ему, в пенсионной системе Италии вводится «квота 100». Это означает, что срок выхода на пенсию теперь будет определяться по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж. В сумме эти два показателя должны дать результат 100.

Отмечается, что минимальный возраст выхода на пенсию составит 62 года, в этом случае стаж должен быть не менее 38 лет. По прежним правилам, большинство итальянцев могли выходить на пенсию в 67 лет.

Также закон предусматривает введение социальных выплат малоимущим в размере 780 евро в месяц. Агентство подчеркивает, что их не следует считать безусловным (или базовым) доходом — речь идет о дополнительной мере социальной поддержки населения, имеющей аналоги и в других странах Европы.

Вице-премьер, министр труда и социальной политики Луиджи ди Майо называл принятие закона шагом на пути к построению в Италии «государства всеобщего благоденствия».