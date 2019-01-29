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В стране и мире | В Госдуме призвали поддержать мам-подростков по примеру американцев

29.01.2019|15:59
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В Госдуме предложили проводить в школах уроки на тему раннего материнства, чтобы бороться со стигматизацией мам-подростков. Об этом во вторник, 29 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Для того чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек, детей, оставленных хорошо если в беби-боксах, а то и выброшенных на помойку, обществу пора признать это явление как факт. Права матери, независимо от ее возраста, защищаются и охраняются государством», — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая озвучила данное предложение.

По ее словам, необходимо привлекать к этой работе психологов, учителей и родителей, а меры профилактики должны быть «системными и общими, открытыми и доступными». Депутат также привела в пример опыт США, куда она приезжала на стажировку в 1993 году. По ее словам, уже тогда там выпускалось множество фильмов и телепередач на эту тему.

«Один из ТВ-сериалов так и назывался — "Мама-тинейджер". Я смотрела с большим вниманием и думала о том, как доступно и легко они об этом говорят», — сказала Пушкина. Она подчеркнула, что «России важен каждый ребенок».

В 2017 году депутат Госдумы Ольга Баталина предложила стимулировать раннее материнство с помощью ипотеки. По ее мнению, при условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет молодые родители должны получать помощь в виде выплаты части оформленного ими ипотечного кредита за счет государственных средств.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2019 16:24|

За каждого ребенка и любой женщине надо платить безвозмездно. И за каждого последущего ребенка платить в 2 раза больше. И за каждого рожденнго ребенка отправлять на пенсию женщину минимум на 1 год раньше. И не надо выдумавать какую-то ипотеку. Мы вимираем, или это непонятно чиновникам?

Гость|29.01.2019 16:27|

Гость писал(a):

Мы вимираем, или это непонятно чиновникам?
И чо что вымираем/

Гость|29.01.2019 16:46|

А у нас есть бэби боксы?!

Гость|29.01.2019 16:52|

Гость писал(a):

Мы вимираем,
С чего бы это. Много знакомых молодых девушек не замужем. Может с мужичками что-то не то у нас?

Имя: Гость
Комментарий:

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