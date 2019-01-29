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В стране и мире | Россиянин напечатал листовки с критикой губернатора и лишился работы

29.01.2019|15:55
Печать

Сотрудника типографии «Юниор-Принт» в Санкт-Петербурге Михаила Борисова уволили после того, как он разрешил напечатать критические плакаты с цитатой врио губернатора Александра Беглова, сообщает «Интерфакс».

Борисов рассказал агентству, что оппозиционное движение «Весна» заказало у него изготовление 48 самоклеящихся плакатов формата А3, и когда ему поступил макет, он отправил его на производство. На макете была реальная фраза, произнесенная Бегловым о качестве уборки города от снега. «Фонтанка» уточняет, что эскиз был выполнен в стиле «говорите правильно» и описывал несколько ситуаций, в которых петербуржцы падали на льду.

Когда макет уже готовился к печати, в типографию пришли полицейские и сообщили, что им поступила информацию о печати экстремистских материалов на предприятии. «Несколько часов они провели на территории типографии, взяли объяснения и изъяли все системные блоки якобы для проверки плакатов на экстремизм», — рассказал Борисов. После этого у него состоялся разговор с начальником, который сообщил ему, что своими действиями сотрудник нанес фирме ущерб и поэтому уволен.

Жители Петербурга неоднократно жаловались на неубранный снег на улицах, активисты приносили мешки со снегом к дверям комитета по благоустройству. Беглов обещал сам взяться за лопату. В итоге на субботник отправили учителей и чиновников.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2019 16:26|

Мы рабы, а чиновники вельможи.

Гость|29.01.2019 16:32|

penzainform.ru писал(a):

как он разрешил напечатать критические плакаты
В 90 нормальный парень один из Пензы тоже листовочки писал про сотрудника УМВД да к тому же правду, так дело возбуждали его в дурку определяли потом осудили а потом реабилитировали.

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