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В стране и мире | Пугающая записка от медсестры пациенту привела в восторг пользователей сети

29.01.2019|10:24
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Пользователь Reddit под ником WaspDog опубликовал записку медсестры из Китая, которую та оставила своему пациенту-иностранцу. Схематично нарисованные рекомендации и порядок лечения восхитили подписчиков.

На листке бумаги был указан врачебный запрет принимать пищу и пить воду: их медсестра изобразила как еду в тарелке и текущий кран. Ниже она пририсовала окровавленный нож с указанием: «Завтра утром, 8:00». Так она сообщила о грядущей операции.

«Иностранный студент был госпитализирован в Китае, и медсестра, которая не умела говорить по-английски, проинформировала его об операции этой запиской», — пояснил WaspDog.

Пользователи Reddit пришли в восторг от изобретательности медсестры. «Худшее предсказание судьбы из печенья», — пошутил один из юзеров, имея в виду распространенную китайскую выпечку с записками-гаданиями. «Без знания контекста это выглядит как записка кого-то, кто застрял где-то без еды или воды, и они просто закончат страдания в определенное время по какой-то причине», — предположил другой.

Многие принялись спорить, почему медсестра изобразила операцию с помощью окровавленного ножа, а не другим способом. Большинство сошлись на том, что она пыталась обыграть распространенное во многих языках выражение «ложиться под нож», обозначающее хирургическое вмешательство. «Она пытается преодолеть языковой барьер, и я думаю, что нож более универсален», — заключил один из спорщиков.

Ранее пользователь имиджборда под ником MissFourbyFour поделилась историей о благородном поступке своего брата. Тот посмертно стал донором органов. Комментаторы окрестили его героем.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2019 10:32|

Если бы у нас додумались вот до такого предупреждения перед операцией,то все пиши пропало,тот кому ее назначили бы увидев ЭТО сбежал бы однозначно)))

Гость|29.01.2019 10:39|

Если бы у нас додумались вот до такого предупреждения перед операцией,то все пиши пропало,тот кому ее назначили бы увидев ЭТО сбежал бы однозначно)))

Беги Вася, беги... когда будешь загибаться сам на операционный стол залезешь!!!

Имя: Гость
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