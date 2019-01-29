29.01.2019 | 10:24

Пользователь Reddit под ником WaspDog опубликовал записку медсестры из Китая, которую та оставила своему пациенту-иностранцу. Схематично нарисованные рекомендации и порядок лечения восхитили подписчиков.

На листке бумаги был указан врачебный запрет принимать пищу и пить воду: их медсестра изобразила как еду в тарелке и текущий кран. Ниже она пририсовала окровавленный нож с указанием: «Завтра утром, 8:00». Так она сообщила о грядущей операции.

«Иностранный студент был госпитализирован в Китае, и медсестра, которая не умела говорить по-английски, проинформировала его об операции этой запиской», — пояснил WaspDog.

Пользователи Reddit пришли в восторг от изобретательности медсестры. «Худшее предсказание судьбы из печенья», — пошутил один из юзеров, имея в виду распространенную китайскую выпечку с записками-гаданиями. «Без знания контекста это выглядит как записка кого-то, кто застрял где-то без еды или воды, и они просто закончат страдания в определенное время по какой-то причине», — предположил другой.

Многие принялись спорить, почему медсестра изобразила операцию с помощью окровавленного ножа, а не другим способом. Большинство сошлись на том, что она пыталась обыграть распространенное во многих языках выражение «ложиться под нож», обозначающее хирургическое вмешательство. «Она пытается преодолеть языковой барьер, и я думаю, что нож более универсален», — заключил один из спорщиков.

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