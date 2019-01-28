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В стране и мире | Жена Задорнова потребовала от Первого канала миллионы рублей

28.01.2019|17:11
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Первая жена сатирика Михаила Задоронова Велта Задорнова подала в суд на Первый канал. Она намерена добиться компенсации за трансляцию концертов сатирика. Определение о принятии иска к производству опубликовано на официальном сайте московского Арбитражного суда.

Нанесенный ущерб Задорнова оценила в 4,5 миллиона рублей. В ее заявлении сообщается, что канал трижды нарушил ее исключительные права на записи выступлений Задорнова. Иск был подан 22 января, суд запустил производство по этому делу 25 января.

В иске упоминаются две телепередачи, в которых использовались фрагменты выступлений Михаила Задорнова из концертной программы «Умом Россию не понять». Трансляции прошли в июле и ноябре 2018 года.

В 2018 году издание «Комсомольская правда» сообщило, что авторские права на свои произведения Задорнов поделил между первой и второй женами.

Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Он страдал от тяжелого онкологического заболевания.

Источник — lenta.ru
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