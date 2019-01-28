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В стране и мире | Прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день

28.01.2019|13:24
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Семейная пара из Австралии, прожившая в браке 70 лет, умерла в один день. Об этом пишет Daily Mail.

90-летняя Норма Джон Плателл (Norma June Platell) и 92-летний Фрэнсис Эрнест Плателл (Francis Ernest Platell) в ночь на 6 января были в доме престарелых. Они находились на соседних кроватях, расположенных так близко, чтобы иметь возможность держаться за руки.

В ту ночь спустя 10 минут после очередного обхода медсестра заглянула в комнату к Плателлам и обнаружила, что оба постояльца скончались. Впоследствии даже доктору не удалось определить точно разницу во времени смерти обоих супругов. В их документах указали одинаковые данные.

Три года назад женщине диагностировали болезнь Альцгеймера, которая сильно прогрессировала. В последний год она утратила все жизненные силы и практически перестала говорить. Ее последними словами стали «мой муж».

Фрэнсис делал все возможное, чтобы его жена оставалась жить с ним в доме как можно дольше, однако, несмотря на помощь сиделок, он испытывал трудности при кормлении, купании и ежеминутном присмотре за ней. Тогда мужчине пришлось отправить жену в дом престарелых.

После того как Норму поместили в один из домов, он каждый день приезжал к ней и проводил с ней все возможное время. Супруги вместе обедали, смотрели телевизор на маленьком диване в комнате отдыха и все время держались за руки. Норма часто засыпала на плече у мужа.

Когда состояние здоровья Фрэнсиса значительно ухудшилось, его поместили в тот же дом престарелых, где проживала его жена. С тех пор и до последнего дня жизни он был чрезмерно счастлив снова ухаживать за супругой и просто находиться рядом.

Источник — lenta.ru
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