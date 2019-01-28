Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 янв 2019|11:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

В стране и мире | Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда

28.01.2019|09:47
Печать

Руководство Третьяковской галереи усилило безопасность на всех площадках после кражи картины Архипа Куинджи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 28 января, сообщила начальник отдела по связям с общественностью галереи Лара Бобкова.

«Меры безопасности усилены на всех площадках Третьяковской галереи навсегда», — подчеркнула она.

Бобкова затруднилась рассказать об ущербе, нанесенном похищенному полотну: «Пока ничего не можем сказать. К сожалению, никаких данных нет».

Ранее в понедельник сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи. 31-летнего мужчину обнаружили в поселке Заречье Московской области. Полотно было изъято.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена 27 января на глазах посетителей, которые были уверены, что ее забирает сотрудник музея.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.01.2019 09:51|

Скрымздили.

Гость|28.01.2019 09:55|

Старики-разбойники?

Гость|28.01.2019 09:57|

Вот такое "ай-петри" везде.

Гость|28.01.2019 09:59|

Вот такое "ай-петри" везде.

бабки-вахтёрши не досмотрели

Гость|28.01.2019 09:59|

Пишут, Крым уже вернули, похититель задержан.

Гость|28.01.2019 10:00|

Какие бабки-вахтёрши? Бери выше - там бойцы Росгвардии под командованием генерала Золотова.

Гость|28.01.2019 10:00|

хохол стыбзил

Гость|28.01.2019 10:34|

До следующего случая.Хотя вор конечно идиот,нынче везде камер по натыкали,а вот почему датчики при съёме не сработали,вопрос.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 