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В стране и мире | Мужчина покусал крокодила ради спасения сына

28.01.2019|15:51
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В филиппинском городе Балабак, провинция Палаван, отец спас 12-летнего сына, на которого напал крокодил. Об этом сообщает газета Manila Bulletin.

Рептилия появилась, когда подросток купался в реке с младшим братом. Она схватила его за левую руку и потянула под воду. Младший брат побежал домой и рассказал о произошедшем родителям. На помощь сыну пришел его отец.

Мужчина попытался ударить хищника кулаком, а затем вцепился в него зубами и несколько минут грыз его лапу. «Он многократно кусал крокодила за мягкие места, пытаясь спасти своего сына», — заявил представитель полиции.

Рептилия не выдержала, отпустила мальчика и уплыла. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В 2018 году сообщалось, что житель Балабака спас 15-летнего сына после нападения крокодила длиной 4,5 метра. При борьбе с рептилией мужчина получил более тяжелые ранения, чем его ребенок.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.01.2019 16:20|

Вот где страсти то...,как хорошо,что рептилии не живут в российских реках....

Гость|28.01.2019 16:43|

Вот где страсти то...,как хорошо,что рептилии не живут в российских реках....

Рептилии живут в Белых домах в каждом регионе и пилят очень хорошо бюджетные средства!!!

Гость|28.01.2019 16:59|

крокодила гену покусал. и не неясно прохожим в этот день непогожий, почему я зубастый такой. сына спасал от гены.

Имя: Гость
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