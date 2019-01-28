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В стране и мире | Крымчанина арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям»

28.01.2019|13:26
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В Крыму местного жителя арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям». Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на сайте управления МВД по республике.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел вечером в воскресенье, 27 января: пьяный мужчина облил краской памятник в Симферополе. После этого он был задержан и арестован по подозрению в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело о вандализме.

По данным РИА Новости, коммунальщики уже вернули памятнику прежний облик, очистив его от краски.

Бронзовый памятник «Вежливым людям» был открыт в Крыму в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры — академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков.

Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и его вхождением в состав России. Так в интернете стали называть российских спецназовцев, участвовавших в операции, которая проходила на территории полуострова в феврале-марте 2014 года.

Источник — lenta.ru
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