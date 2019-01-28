28.01.2019 | 16:23

С 28 января вступили в силу новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребительского кредита. Правки были внесены в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Закон вносит изменения в договоры, заключенные с 28 января по 30 июня 2019 года. Проценты по договору о потребительском кредите, включая все проценты и неустойки (штрафы, пени) не могут превышать долг более чем в 2,5 раза. После достижения этой отметки, проценты и неустойки перестают взиматься. Процентная ставка не должна превышать 1,5 процента в день, а с 1 июля по 31 декабря 2019 года максимальная ставка будет составлять не более 1 процента в день, а предельный размер долга будет равен двукратному размеру суммы кредита. Информация об этом должна быть указана на первой странице договора о потребительском кредите. Новые ограничения коснутся договоров потребительского займа сроком до одного года.

Изменения также касаются и так называемых займов до зарплаты. На срок до 15 дней можно получить сумму до 10 тысяч рублей. Сумма процентов по нему не должна превышать трех тысяч рублей (или 30 процентов от суммы займа). Ограничения по предельному долгу и максимальной ставке в отношении такого типа займов действовать не будут, вдобавок их запрещено продлевать и увеличивать сумму. В связи с изменениями микрофинансовые организации (МФО) будут вынуждены тщательнее следить за платежеспособностью клиентов. Также в этом году планируется рассмотреть варианты ограничения предельного уровня долга по отношению к доходам.

Ранее сообщалось, что объем кредитов россиян за 2018 год достиг нового рекорда. Их долги увеличились на 22,8 процента. Общий объем долга в номинальном значении сейчас составляет 14,9 триллиона рублей. Это рекордные показатели с докризисного 2013 года.