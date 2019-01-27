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В стране и мире | Российских учителей отправили собирать снег в мешки для листвы

27.01.2019|13:57
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В Саратове учителей школы заставили собирать снег в мешки, как опавшую листву. Об этом сообщает «Ura.ru».

Фотография и запись появились в Twitter-аккаунте «Папа дирекшионера» в пятницу, 25 января. На ней запечатлена группа женщин, работающих во дворе перед зданием.

«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?», — говорится в подписи к фото.

Одна из комментаторов Наталья Васнецова узнала здание, запечатленное на фото. «Узнаю Саратов. 95-я школа», — отметила она. Ее слова подтвердили еще несколько человек.

Региональный портал Susanin отмечает, что в ночь на 25 января на Саратов обрушился снегопад, вызвавший коллапс: автомобили не могли проехать по дорогам, встали трамваи и даже электрички. Были отменены несколько авиарейсов, остановлено движение поездов дальнего следования. Занятия в нескольких школах остановили. При этом уборкой снега никто, со слов жителей города, не занимался. Поэтому руководство многих предприятий вывело своих работников на уборку снега на прилегающей территории.

Вечером 25 января в сети появилась петиция с требованием отправить в отставку губернатора Саратова Валерия Радаева, оказавшегося не способным организовать нормальную работу города.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.01.2019 14:20|

penzainform.ru писал(a):

«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?»

Ну уж если не протестуют значит им так нравится.

Гость|27.01.2019 14:21|

penzainform.ru писал(a):

И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?
А и правда, чем ещё занять учителей?.. Отчётов новых, нужных и важных, не хватает на каждый час занятости педагогов, так после работы предоставить письменный, электронный и фотоотчёт по затариванию снега в мешки - сколько человек задействовано, сколько часов отработано, количество мешков и кг, отдельной строкой высчитать производительность труда каждой училки. Лишить стимулирующих тех, у кого отмечена низкая работоспособность.

Гость|27.01.2019 14:24|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?

А и правда, чем ещё занять учителей?.. Отчётов новых, нужных и важных, не хватает на каждый час занятости педагогов, так после работы предоставить письменный, электронный и фотоотчёт по затариванию снега в мешки - сколько человек задействовано, сколько часов отработано, количество мешков и кг, отдельной строкой высчитать производительность труда каждой училки. Лишить стимулирующих тех, у кого отмечена низкая работоспособность.

При подведении итогов выдать премии в размере ... окладов сотрудникам управл. образования за качественно спланированную работу по очистке снежных заносов в городе.

Гость|27.01.2019 14:26|

Гость писал(a):

Ну уж если не протестуют
А чего протестовать, кому до пенсии доползти, кому к пенсии зарплата прибавка - и то хорошо.

Гость|27.01.2019 14:34|

Ну -во первых снег в мусорные мешки- филькина работа, во вторых- чем в это время занимались губернатор и министр образования??????????????????? Гнать в три шеи!!!

Гость|27.01.2019 14:38|

Глава подмосковного Совета по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич в ходе встречи с жителями подмосковного Королева сделала неоднозначное заявление, видео с которым быстро распространилось по соцсетям. Правозащитница заявила гражданам, что россияне не слишком активно пополняют российский бюджет.

Глава подмосковного СПЧ заявила, что

фото: vk.com

В ходе встречи обсуждался вопрос восстановления исторического квартала города с использованием средств федерального бюджета. Не согласная с таким предложением по финансированию, Юденич ответила, что россияне не вкладывают в "этот бюджет".

"Ребят, вы так легко говорите: "Давайте возьмем столько-то, давайте столько-то", - парировала Юденич. - Вы в этот бюджет че-то вложили, чтобы из него брать?"

Гость|27.01.2019 14:39|

И они, как бараны, простите, пошли убирать снег мешками! А если бы другое что сказали???.....

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