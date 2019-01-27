27.01.2019 | 10:54

Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер назвал своего противника Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории. Об этом он заявил на ринге сразу после боя, передает в воскресенье, 27 января, ТАСС.

Схватка длилась 34 секунды. Бейдер отправил россиянина в нокаут и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Емельяненко гарантированно получит за поединок 300 тысяч долларов без бонуса за победу, а его сопернику обещали в два раза меньше.

Бой между Бэйдером и Емельяненко прошел в Инглвуде, штат Калифорния, в ночь на 27 января по московскому времени.