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В стране и мире | Победивший Емельяненко за полминуты американец похвалил противника

27.01.2019|10:54
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер назвал своего противника Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории. Об этом он заявил на ринге сразу после боя, передает в воскресенье, 27 января, ТАСС.

Схватка длилась 34 секунды. Бейдер отправил россиянина в нокаут и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Емельяненко гарантированно получит за поединок 300 тысяч долларов без бонуса за победу, а его сопернику обещали в два раза меньше.

Бой между Бэйдером и Емельяненко прошел в Инглвуде, штат Калифорния, в ночь на 27 января по московскому времени.

Источник — lenta.ru
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