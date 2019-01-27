27.01.2019 | 12:19

Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей. Такое мнение она высказала в интервью порталу Amic.

Журналист пытался узнать у чиновницы, как мотивировать молодежь не уезжать из региона на поиски лучших условий труда. В частности, он привел в пример низкие зарплаты молодых учителей.

«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе», — заявила Четошникова.

Четошникова заметила, что в Алтайском крае существуют специальные программы, и заметила, что «молодежи хочется всего и сразу». «Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку, — это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью», — подытожила она.

24 января спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление. Она сказала, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца только для женщин не старше 29 лет.

Позже в администрации губернатора пояснили, что для матерей старше 29 лет в регионе существуют другие меры поддержки.