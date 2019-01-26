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В стране и мире | Жителей Петербурга предложили накормить блокадным хлебом

26.01.2019|10:37
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Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил провести акцию, приуроченную к 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Парламентарий планирует раздать жителям Санкт-Петербурга 125-граммовую норму хлеба, приготовленного по рецепту времен изоляции города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру», которая пообщалась с парламентарием.

Бикбаев уточнил, что акция проводится 11 лет, однако в 2019-м депутат впервые привезет блокадный хлеб в Санкт-Петербург. 27 января он намеревается раздать его посетителям музея хлеба и Пискаревского мемориального комплекса, где массово хоронили погибших от голода жителей Ленинграда, а также руководству города.

Отмечается, что для его инициативы испекли более 12 тысяч порций хлеба. Как пояснил парламентарий, цель инициативы — «получить ощущения, которые получали в те страшные дни».

Бикбаева обвинили в нарушении границ допустимого. В частности, редактор блокадных дневников Наталья Соколовская предложила депутату «поголодать с месяцок, а потом уже экспериментировать с хлебом из того, что есть нельзя». Депутат Заксобрания Алексей Цивилев призвал Бикбаева «найти в себе силы» отказаться от инициативы.

«Уверяю Вас, что ни один ленинградец, переживший страшные блокадные дни, ни сотни тысяч тех, кто остался лежать на Пискаревском кладбище, никогда не хотели бы, чтобы эта трагедия повторилась, а их дети, внуки и правнуки узнали бы, что такое эти ленинградские "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», — подчеркнул он.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.01.2019 10:56|

Чиновникам проявившим свою дурь,высечь на площади, прилюдно,и урезав языки сослать за Северный Полярный Круг.

Гость|26.01.2019 11:08|

Да уж , реальный садист ...

Гость|26.01.2019 11:11|

Россия готовится к полномасштабной агрессии против Украины, заявил командующий Объединенными силами Украины в Донбассе Сергей Наев.

По его словам, которые приводит пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом свидетельствует увеличение численности войск и самолетов РФ вблизи границы с Украиной.

Кроме того, утверждает Наев, украинская разведка получила данные о переброске российских оперативных групп в Донбасс и об использовании российскими генералами особого типа спутниковой связи, а также зафиксировала увеличение сбора разведданных российской стороной. По его словам, возможности сбора разведывательных данных РФ выросли в три раза, в частности, увеличилось число разведывательных групп и радиоэлектронных групп.

Все это, пояснил Наев, — стандартные мероприятия, которые проводятся при подготовке к наступлению.

Он также предупредил, что вероятность российской атаки увеличилась после задержания украинских военных кораблей и моряков российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Гость|26.01.2019 11:18|

125 гр - пАйка иждивенца - были только в ноябре-декабре 41 года. Остальное время - нормативы, как и на всей неоккупированной территории СССР - 400 гр рабочему, 200 гр иждивенцу.

Гость|26.01.2019 11:20|

Происходящему сейчас в Венесуэле можно давать самые разные оценки. Более того, современная история много раз подтверждала: смена власти в таком формате вряд ли сулит народу что-то хорошее в будущем. Но факт остается фактом: за 20 лет режим, основанный на изоляции, популизме и эксплуатации природной ренты, привел одну из самых богатых ресурсами стран континента (да и мира!) к нищете, гигантской преступности и массовому бегству граждан в соседние государства.

Можно сколько угодно пичкать народ «романтикой» пребывания в окопах войны с несправедливостью загнивающего капиталистического мира и бросать в тюрьмы недовольных. Но так можно лишь отсрочить крах, не более.

Еще сегодня все обсуждают судьбу миллиардов, вложенных Россией в «братскую» непокорную страну, точнее в ее правящую верхушку. Справедливости ради заметим, что в пуле инверторов мы не одни — тот же Китай закачал в обреченный режим еще больше. Но слишком уж симптоматичен выбор нашей властью друзей и партнеров, которым почему-то всякий раз приходится прощать долги и дружба с которыми не приносит никаких внятных дивидендов. Только за последние годы Кремль списал им $160 млрд: Ирак, Северная Корея, Сирия, Никарагуа и далее по списку. Вот в такой компании мы оказались на планете.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Николай Рыбаков, политик

Гость|26.01.2019 11:21|

Теперь каждая букашка желает быть узнаваемой. Вот и лепят инициативы. Стараются попасть в тренд. Циничные негодяи

Гость|26.01.2019 11:31|

А пайку НКВДшника можно будет попробовать?

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