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В стране и мире | В России научились диагностировать рак легких за 20 секунд

26.01.2019|15:19
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В Политехническом университете Санкт-Петербурга (СПбПУ) разработали интеллектуальную систему Doctor AIzimov, позволяющую диагностировать онкологические заболевания легких за 20 секунд. Об этом сообщается на сайте СПбПУ.

Программное обеспечение, созданное совместно с врачами Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического), можно установить на любом компьютере. Doctor AIzimov за кратчайшее время способен проанализировать результаты компьютерной томографии легких пациентов и выдать заключение в виде наглядно выделенной патологии.

Новизна метода заключается в том, что вместо графически сложного и объемного снимка компьютерной томографии опухоль представляется в виде компактных и простых гистограмм.

Закрытые испытания системы прошли в конце 2018 года. Утверждается, что Doctor AIzimov способен к самообучению и каждая последующая задача позволит дополнительно ускорять процесс. В планах ученых довести быстродействие технологии до двух секунд.

Проект получил поддержку Российского научного фонда.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.01.2019 15:33|

Это для депутатов.

Гость|26.01.2019 15:34|

а там невыяснили откудова береться рак легких и в чем причина появления вообще рака

Гость|26.01.2019 15:38|

а там невыяснили откудова береться рак легких и в чем причина появления вообще рака

Курить надо меньше и грешить...

Гость|26.01.2019 15:40|

а тама невыяснили откудова береться рак легких вообще и в чем причина появления вообще допустим рака толстой кишки

Гость|26.01.2019 16:36|

Гость писал(a):

а там невыяснили откудова береться рак легких и в чем причина появления вообще рака

Курить надо меньше и грешить...

Курение не является причиной возникновения рака.

Уже доказано.

Имя: Гость
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