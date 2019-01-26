26.01.2019 | 15:19

В Политехническом университете Санкт-Петербурга (СПбПУ) разработали интеллектуальную систему Doctor AIzimov, позволяющую диагностировать онкологические заболевания легких за 20 секунд. Об этом сообщается на сайте СПбПУ.

Программное обеспечение, созданное совместно с врачами Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического), можно установить на любом компьютере. Doctor AIzimov за кратчайшее время способен проанализировать результаты компьютерной томографии легких пациентов и выдать заключение в виде наглядно выделенной патологии.

Новизна метода заключается в том, что вместо графически сложного и объемного снимка компьютерной томографии опухоль представляется в виде компактных и простых гистограмм.

Закрытые испытания системы прошли в конце 2018 года. Утверждается, что Doctor AIzimov способен к самообучению и каждая последующая задача позволит дополнительно ускорять процесс. В планах ученых довести быстродействие технологии до двух секунд.

Проект получил поддержку Российского научного фонда.