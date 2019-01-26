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В стране и мире | Умер композитор «Шербурских зонтиков» и «Клео от пяти до семи»

26.01.2019|11:48
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Французский композитор Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. Об этом в субботу, 26 января, пишет газета Le Monde.

Причина смерти пока не называется.

Легран написал музыку к таким лентам, как «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Афера Томаса Крауна», «Клео от пяти до семи», «Сладкий ноябрь», «Казанова» и «Высокая мода». Всего он создал более 200 песен к кинокартинам и телевизионным фильмам.

Композитор 13 раз был номинирован на премию «Оскар» и трижды становился лауреатом. Помимо этого, он пять раз удостаивался «Золотого глобуса». С Леграном сотрудничали такие звезды, как Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.

Источник — lenta.ru
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