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В стране и мире | Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт

26.01.2019|16:15
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В Сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Росвертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой. Первым документ опубликовал Telegram-канал «Дабл Ять».

В документе указано, что «Росвертол» просят оказать финансовую помощь Пугачевой в размере 40 миллионов рублей.

Елена Чупракова, заявленная в документе как представительница Пугачевой, подтвердила радиостанции «Говорит Москва» подлинность письма. «Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли», — заявила она.

Чупракова отметила, что сумма, которую певица получила от госкомпании, — лишь малая часть стоимости организации выступления. Она отказалась раскрывать, сколько заплатили артистке.

Пугачева отметит свое 70-летие юбилейным концертом «Алла Пугачева. P.S.», который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

«Роствертол» — авиастроительное предприятие холдинга «Вертолеты России», который входит в структуру госкорпорации «Ростех».

Источник — lenta.ru
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Гость|26.01.2019 16:40|

И вот за что этим придворным шутам платят такие деньги ?

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