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В стране и мире | Правительство отказалось от идеи обложить налогом смартфоны россиян

26.01.2019|10:04
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Правительство поддержало идею о введении обязательной регистрации смартфонов с выходом в Интернет, не одобрив при этом введение дополнительного налога. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Данный проект правительство пока что не видело и судит о нем по новостям. Вице-премьер сообщил, что обсудил эту идею с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым. Этот проект позволит бороться с хищениями и обеспечит новый уровень национальной безопасности, отметил чиновник.

«При прозрачном принятии решений об отключении таких устройств, например, похищенных у граждан, гигантский криминальный рынок схлопнется, потому что смысла не будет воровать, только если сдать их на запчасти», — отметил он.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко негативно высказался о платной регистрации смартфонов с выходом в Интернет. Он отметил, что это может плохо сказаться на свободе общения и ассоциироваться с надуманными сборами с людей.

Ранее соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. В нем говорится об обязательной регистрации приобретенных за границей мобильных устройств на портале госуслуг и уплате пошлины в размере 100 рублей с каждого устройства. В случае отказа от регистрации и уплаты налога устройству грозит блокировка оператором сотовой связи. Регистрация сотовых средств, купленных за границей, предполагается в базе данных IMEI (International Mobile Equipment Identify). Это позволит находить утраченные и похищенные гаджеты, а также идентифицировать средства связи террористов.

Источник — lenta.ru
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