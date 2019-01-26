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В стране и мире | Названа причина переброски российских наемников в Венесуэлу

26.01.2019|11:20
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Заговор против венесуэльского президента Николаса Мадуро готовился заранее, и потому туда были переброшены российские наемники. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, занимающийся защитой интересов сотрудников частных военных компаний.

«Вечером 21 января определенной группе ребят поступило указание быстро набрать группу. Они выполняли заказы от частных военных компаний», — пояснил Шабаев. По его данным, к этому времени в ближнем кругу Мадуро был обнаружен заговор военных, и потому было необходимо заменить его личную охрану лояльными людьми, что и было сделано.

Кроме того, Шабаев отметил, что отправленные наемники не связаны с так называемой ЧВК «Вагнер» и ресторатором Евгением Пригожиным, который считается ее руководителем.

Ранее, 25 января, стало известно, что у Мадуро есть охрана из российских наемников. Их, по предварительным данным, около 400.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые, свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

23 января российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и подчеркнул, что в стране они занимаются подготовкой кадров для силовых структур. 18 декабря прошлого года Москва также признала наличие военных специалистов из России в Центральноафриканской Республике: по официальной версии, там они занимаются укреплением вооруженных сил страны.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.01.2019 11:23|

Россия поддерживает человека, доведшего страну до нищеты. Стыдоба!

Гость|26.01.2019 11:25|

Гость писал(a):

Россия поддерживает человека, доведшего страну до нищеты. Стыдоба!
Диктатор Путин поддерживает диктатора Мадуро.

Гость|26.01.2019 11:25|

Хуан Гуайдо озвучил план по спасению нефтяной отрасли Венесуэлы. Он включает в себя создание комитета (агенства), которое будет организовывать тендеры на добычу углеводородов в Венесуэле. Это подразумевает отказ от монополии PDVSA, которую предлагается существенно реформировать и преобразовать (по сути, приватизировать). В рамках такого подхода государство сохранит обязательства по законтрактованным поставкам нефти, которые сегодня есть у Венесуэлы, а приватизация позволит привлечь инвестиции в умирающую сегодня под управлением генералов Мадуро отрасль.

Собственно, тут Гуайдо ничего не изобретает — такого рода мероприятия выглядят естественными и единственно возможными в сложившихся катастрофических обстоятельствах. Государство, которое довело отрасль до банкротства, должно признать свою неспособность на данном этапе к непосредственной хозяйственной деятельности и перейти в область контроля за ней. Потом — возможны варианты. В конце концов, Саудовская Аравия вполне в рабочем порядке вернула в собственность короны всю нефтяную отрасль страны, однако вначале позволила иностранному капиталу создать ее на пустом месте, поддерживать отрасль на самом современном уровне, после чего, обучив местные кадры, постепенно выкупить нефтяные активы, не разрушая сложившиеся технологические и управленческие цепочки. Если жители пустыни были способны на столь непростой проект, то для городской Венесуэлы это умственное и управленческое упражнение должно быть тем более по силам.

Другой вопрос, что государство должно с умом использовать появляющиеся в таком случае бюджетные отчисления и ресурсы и уж точно не выбрасывать их на разнообразные авантюристические внешнеполитические проекты, но это и так понятно — если ты не способен на создание человеческих условий для своего собственного народа, не тебе учить жизни другие. Это, кстати, было неплохо понять и кремлевским, но шансов, скорее всего, нет — с разумной деятельностью там совсем беда.

При этом парадокс, но план Гуайдо позволит России сохранить свои вложения в Венесуэлу гораздо более уверенно, чем поддержка гибельного курса Мадуро. Другой вопрос, что есть еще соображения престижа, которые для кремлевского руководства гораздо существеннее национальных интересов. Скорее всего, Кремль будет продолжать уперто обострять отношения с будущими властями Венесуэлы, доведя их до враждебных уже сейчас, после чего интересы России неизбежно перестанут быть приоритетом для новых руководителей страны.

Анатолий Несмиян, блогер, аналитик

Гость|26.01.2019 11:26|

«Братского» Асада защитили. Теперь будем защищать суверенитет «братского» Мадуро.

Венесуэла — «наш стратегический партнер», сказали в МИДе. Но для Путина не Венесуэла партнер, а Мадуро. А стратегическим партнером России может быть только народ. И народ, судя по всему, хочет гнать Мадуро в шею.

А что касается суверенитета, то хорошо бы подумать о собственном суверенитете: о плохом качестве и малом объеме российской экономики, о зависимости рубля от доллара, о бюджете, который полностью зависит от нью-йоркских и лондонских цен на нефть, о «Русале», которым теперь полностью управляет Минфин США, о бедности большинства населения в России… Своей страной надо заниматься, а не Мадурой!

Григорий Явлинский, политик

Гость|26.01.2019 11:27|

Важнейшее отличие России от Венесуэлы в том, что там оппозиция имела парламентское большинство. Как и на Украине, кстати, или в Грузии. Но даже если не большинство, ведь это все зависит от выборов, то оппозиция все равно представлена в парламенте. Это означает альтернативный социальный лифт и гарантию того, что оппозиция не будет состоять из одних маргиналов. Во многих регионах у нас, да часто и федеральном уровне, это самый настоящий ужас. Ну если не ужас, то кадровый кризис, давайте мягче скажем. Когда нет возможности получить парламентское представительство, нет ответственности перед избирателями.

Так что главное требование — свободные выборы. Это основа основ современной демократии. Но вот после Венесуэлы наши многому научатся и сами понимаете, что будет.

Надеюсь, что у венесуэльской оппозиции все получится. Потому что терпеть во главе государства водителя маршрутки Мадуро унизительно для любого нормального человека. Особенно после того, как довел до ручки экономику страны.

Кирилл Шулика, публицист

Гость|26.01.2019 11:27|

Почему Гуайдо легитимный президент для Запада, а Мадуро — нет.

Немного разъяснений, так как сейчас путинские СМИ вводят всех в заблуждение намеренно, в том числе и испаноязычная RT, делая вид, что якобы никем не избранный Гуайдо взял и объявил себя президентом Венесуэлы вместо Мадуро, а США и Запад его поддержали. Так вот — это ВРАНЬЕ!

Ни США, ни Евросоюз, ни множество остальных стран не признали выборы Мадуро: «Результаты голосования лишены какого-либо доверия, избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий для проведения инклюзивных и демократических выборов» (так говорится в заявлении ЕС, например). Международное сообщество просило его не проводить инаугурацию и назначить новые выборы. Но он отказался.

Тогда как венесуэльский парламент, который возглавил Гуайдо, был выбран демократическим путем, без нарушений норм, и эти выборы международное сообщество признало. И потому Гуайдо и называют избранным, в отличии от Мадуро.

И потому именно согласно Конституции Венесэлы Гуайдо вчера принял присягу как временный президент и действовал ЗАКОННО.

Ольга Кортунова, журналист

Гость|26.01.2019 11:28|

Венесуэла — не первый провал российской внешней политики. Но по своей очевидности, пожалуй, самый показательный. Только ленивый не предрек крушение Мадуро. Мадуро — это 93% населения страны за чертой бедности, люди не доедают. Мадуро — это годовой к концу 2018 г. уровень инфляции более 1000000%. Мадуро — 90 тысяч ежегодных смертей от разгула криминала. Для кого это секрет? А ведь в МИДе протирает штаны целый штат специалистов по этой стране.

Еще за информацию из Каракаса получают немалые деньги СВР и разного рода компетентные подразделения как правительственные, так и частные, анализирующие экономические перспективы стран-партнеров. Покажите нам этих людей. Какие у них лица? Как они выглядят? Вряд ли перед нами предстанут убогие фигуры с явными чертами вырождения и слабоумия. Нет, все это будут респектабельные, модно одетые дяди со смышлеными глазками. Они прозевали крах такой личности как Мадуро? Да ни Боже мой. Они знали все наперед. Во всяком случае, ряд частных российских компаний начал уносить из Венесуэлы ноги еще в 2017 году. А самые умные и не приносили ноги в эту социально-экономическую клоаку. Думаю, их консультировали те же специалисты, что консультировали и Кремль. Только бизнесмены дорожат деньгами, а кремлевский сиделец — своими политическими химерами.

Соответственно, и правды к столу подаются разные. Потому и миллиарды долларов в руки банкроту, и военные самолеты для демонстрации хрен знает чего. Удивительно, как долго идиотизм во внешней политике может считаться в глазах многих и многих россиян «особым путем». Особость тут одна — тупое хождение по граблям.

Владимир Ермолин, журналист

Гость|26.01.2019 11:29|

Так там же армия осталась верна Мадуро, зачем ещё наши наёмники (запрещённые Российскими законами)? Или нам врут, о нет, не может быть!

Гость|26.01.2019 11:29|

Ну какая же гражданская война без "ихтамнетов"?

Гость|26.01.2019 11:31|

Китай не поддерживал Мадуро !

Они в сторонке стоят и смотрят чем дело кончится.

Гость|26.01.2019 11:34|

Умиляют люди, вдруг начавшие переживать за судьбу российских миллиардов, вкачанных в дружбу Мадуро. Как будто он их собирался отдавать.

Гость|26.01.2019 11:34|

покрошат этих пригожинских дегенератов как в Сирии...

Гость|26.01.2019 11:37|

Путин всё глубже погружается в дерьмо.Теперь венесуэльцы будут ненавидеть русских. Эта плешивая карлица подставила страну как она подставила в Сирии и на Украине...Боги, какой он дурак..

Гость|26.01.2019 11:40|

А как же статьи Уголовного Кодекса РФ о запрете ЧВК? Или закон только для лохов?

Гость|26.01.2019 11:42|

Только сейчас встретил на улице трёх жирных краснорожих казаков. Вот бы их отправить Мудуру защищать.

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