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В стране и мире | Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево

26.01.2019|12:21
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Дальнемагистральный лайнер Airbus A330, направлявшийся из Москвы в Дели, после вылета из аэропорта Шереметьево экстренно прервал взлет и вернулся на посадочную полосу. Об этом в субботу, 26 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 25 января. Пилот лайнера связался с диспетчерами, заявив, что у него не получается убрать основные опоры шасси. Командиру лайнера приказали как можно скорее возвращаться в аэропорт.

Airbus посадили после выработки топлива. По словам собеседника агентства, причиной неполадки стали действия техников — те по неизвестной причине не сняли страховочные механизмы с опор шасси, выпустив самолет в рейс.

Источник — lenta.ru
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