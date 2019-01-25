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В стране и мире | В России резко подорожала курица

25.01.2019|10:00
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Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.

По данным министерства, средневзвешенная оптовая цена на курятину в январе составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента больше, чем год назад.

В опте на 14 января зафиксирована цена в 152,7 рубля за килограмм. Это на 22,4 процента дороже, чем в 2018 году.

В комментарии РБК в Минсельхозе рассказали, что главная причина подорожания — прошлогодняя вспышка птичьего гриппа, из-за которой пострадали сразу несколько отечественных производителей. Птицефабрики уже начали восстанавливаться, что привело к корректировке цен — с начала года они снизились на 0,2 процента.

Опрошенные изданием участники рынка назвали еще несколько причин: снижение объемов импорта, рост цен на корма и топливо. Также свою роль сыграл «эффект низкой базы» в виде слишком низких цен в начале 2018 года.

По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.

Ранее, 19 января, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о росте цен на отдельные товары, зафиксированном в торговых сетях в начале года. Среди них оказались мясо птицы, сахар, яйца и плодоовощная продукция.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.01.2019 10:19|

Вы что дурные....Только курица????????

Гость|25.01.2019 10:22|

Врут,на счёт птичьего гриппа.Увеличение различных налогов,увеличение цен на ресурсы (вода,электроэнергия и т.д.),резкое увеличение цен на топливо,скрытая большая инфляция.

penzainform.ru писал(a):

Ранее, 19 января, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о росте цен на отдельные товары, зафиксированном в торговых сетях в начале года. Среди них оказались мясо птицы, сахар, яйца и плодоовощная продукция
Патрушев поставил своего сына который ни имеет и не имел ну вообще ни какого отношения к сельскому хозяйству (как в прочем и в банке ,которым он "руководил"),"руководить" им .Вот и результат.И так абсолютно везде,во всех ветвях власти и на разных уровнях.

Гость|25.01.2019 10:24|

Все продукты\, потребляемые работающим населением подорожали заметно. Статистики не обнародуют цифр, не хотят очередной смены руководства

Гость|25.01.2019 10:27|

Гость писал(a):

Все продукты\, потребляемые работающим населением подорожали заметно.
Очень сильно заметно! Согласен! Зарплаты б так росли

Гость|25.01.2019 10:41|

И потом нам будут дуть в уши с экранов ТВ, что инфляция не превысила 4 %

Гость|25.01.2019 10:45|

петухи тоже подорожали?

Гость|25.01.2019 10:59|

"ЭФФЕКТ НИЗКОЙ БАЗЫ"в виде слишком НИЗКИХ ЦЕН в начале 2018г. ОБОЛДЕТЬ,что интересно по мнение ПАТРУШЕВА не низкие цена?Мы эти то цены с трудом тянем,скоро из-за отсутствия средств на покупку мяса,его просто перестанут покупать,что тогда будет с реализацией продукции у птицефабрик?

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