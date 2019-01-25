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В стране и мире | Рублю предсказали новый обвал

25.01.2019|10:50
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Аналитики Альфа-банка полагают, что российская валюта не избежала рисков возможного падения, поэтому радоваться укреплению рубля на пять процентов пока рано. Об этом говорится в валютном обзоре крупнейшего частного банка страны, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Укрепление рубля с начала 2019 года обусловлено стабилизацией геополитической обстановки вокруг России, а также ростом цен на нефть и налоговым периодом, который заканчивается 28 января. Но говорить о полной стабилизации российской валюты, как утверждают в Альфа-банке, пока не приходится.

«Рубль оказался в лидерах, укрепившись практически на пять процентов с начала месяца, что неудивительно с учетом сильного ослабления российской валюты в конце декабря. Однако не следует забывать о рисках — динамика курса все в большей степени определяется состоянием капитального счета», — говорится в отчете.

Аналитики напоминают, что теперь главным триггером для падения национальной валюты может стать отток капитала. Они ссылаются на статистику Банка России, согласно которой раньше исход из рубля был в основном связан только с погашением валютного долга, теперь же из России и российских активов просто выводят деньги.

«В прошлом году чистое погашение долга составило всего 32 миллиарда при оттоке капитала в 68 миллиардов. До конца марта, то есть до президентских выборов на Украине, российский рынок, скорее всего, будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста», — говорится в обзоре.

В ходе торгов в четверг, 24 января, российская валюта продолжила укрепляться. В ходе торгов курс евро упал на 1,12 процента и составил к концу торгового дня 74,395 рубля, доллар за торговые сутки упал на 0,37 процента и остановился на отметке 65,828 рубля.

Источник — lenta.ru
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