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В стране и мире | Россиян решили обложить налогом на смартфоны

25.01.2019|09:59
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В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным ​​идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова, передает РБК.

В случае его принятия с 1 февраля 2020 года всех жителей страны обяжут в течение нескольких месяцев после покупки регистрировать самостоятельно приобретаемые за границей устройства через портал госуслуг и оплачивать пошлину в размере 100 рублей.

Если этого сделано не будет, мобильник заблокируют операторы сотовой связи.

Авторы проекта закона отмечают, что российский бюджет потерял 16,6 миллиарда рублей от нелегального или неучтенного ввоза гаджетов, а процедура регистрации отсечет возможность использования контрафакта.

Помимо налоговой, цель документа — помочь ФСБ в поимке террористов. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — подчеркнула Бокова и добавила, что закон также должен решить проблему краж мобильников.

Ввезенные в страну до вступления закона в силу устройства разрешат использовать в течение нескольких лет без регистрации. Не будут распространяться положения документа и на иностранцев, пользующихся сим-картами зарубежных операторов связи.

Храниться данные об IMEI-кодах россиян будут в подведомственном Россвязи НИИ.

Законодательная инициатива сенатора Боковой — это уже не первая попытка в той или иной форме вернуть процедуру регистрации мобильных телефонов, отмененную в 2000 году. По словам представителей российских операторов связи, для такого нововведения необходимо провести донастройку сети, однако сама концепция согласуется с общемировой практикой.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.01.2019 10:28|

Снова бешеный принтер включился.

Гость|25.01.2019 10:29|

Чиновникам всё мало и кончиться это всё очень плохо для всех.То что завозилось огромное количество серых устройств,виновато только государство.Или государство не знало,что крупные сети занимались ввозом серых гаджетов и их перепрошивкой?Евросеть и Чичваркина за руку поймали и .... позволили ему благополучно сбежать,потому что там замазаны все,а виноват простой народ,и снова грабить будут именно его.

Гость|25.01.2019 10:35|

Гость писал(a):

а виноват простой народ,и снова грабить будут именно его.
Во во! Давайте уж на все налоги драть.

Контролировать надо нормально, ачухались только

Гость|25.01.2019 10:38|

Гость писал(a):

То что завозилось огромное количество серых устройств,виновато только государство.Или государство не знало,что крупные сети занимались ввозом серых гаджетов и их перепрошивкой?
Знало, и это общая кормушка и составная часть кормушки это откаты.

Имя: Гость
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