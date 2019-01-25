25.01.2019 | 12:49

Ученик девятого класса устроил стрельбу из ружья у школы в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

Как сообщили телеканалу в администрации школы, мальчик попытался пройти с ружьем в здание, однако его остановил дежурный. Тогда он развернулся, вышел на улицу и открыл стрельбу по окнам школы и припаркованным рядом машинам.

В администрации подчеркнули, что сразу было отдано распоряжение закрыть все входы в здание. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали стрелка. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказал «360» один из учеников школы, подросток хотел отомстить своему однокласснику, который незадолго до произошедшего избил его. По его словам, нападавший успел сделать один выстрел в сторону обидчика, но не попал, и тому удалось убежать.

По данным телеканала, у мальчика легкая умственная отсталость, он обучается в коррекционном классе. При этом его мать и отец лишены родительских прав, и девятиклассник находится под опекой бабушки и дедушки вместе со своим братом и двумя сестрами.

В декабре 2018 года 16-летний ученик школы № 1359 на юго-востоке Москвы пришел на уроки с ножом. Сначала он угрожал педагогам, а потом грозился покончить с собой. В итоге он сдался сотрудникам правоохранительных органов.