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В стране и мире | Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт по показаниям женщин с фашистами

25.01.2019|13:16
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт после того, как пренатальный скрининг выявил наличие отклонений в развитии плода. Он также призвал вывести операцию из системы обязательного медицинского страхования, передает «Интерфакс».

По его словам, «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности» и «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии».

«Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны», — предостерег глава РПЦ на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России в Москве.

Патриарх привел в пример ученого Стивена Хокинга, от которого, по его мнению, мать могла избавиться после пренатального исследования (боковой амиотрофический склероз, которым был болен физик, развивается обычно с 30-50 лет, и его диагностика затруднена до тех пор, пока болезнь не развивается до стадии мышечной атрофии. — Прим. «Ленты.ру»)

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы вместе с главврачом, представителями общественных организаций и психологом уговорить их сохранить беременность. В противном случае, если женщина не отказалась от аборта, «власти с ней просто плохо работали» и «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».

В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителю: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.01.2019 13:20|

Его мнение атеистам не авторитетно. Иным не аборт надо делать, а сжигать в крематориях, за дичайше аморальный образ жизни.

Гость|25.01.2019 13:38|

Гундяй готов на себя взять расходы на лечение и поддержание этих детей? Вряд ли.

Гость|25.01.2019 13:41|

Гость писал(a):

Гундяй готов на себя взять расходы на лечение и поддержание этих детей? Вряд ли.
Он неверующий: давал обет нестяжания роскоши, а сам в роскоши купается.

Гость|25.01.2019 13:42|

Патриарх Владимир Гундяев малёха попутал. Это религия сродни фашизму. Что фашизм, что коммунизм, что религия, все это организации по управлению народными массами. А причем здесь какие-то отдельные женщины?

Гость|25.01.2019 13:43|

Может сравнивать хоть до посинения.

Гость|25.01.2019 13:46|

Совсем что ли обалдели!!! Всякие ситуации в жизни бывают и люди не обязаны рожать!!!! Это их личное дело! Это их тело и если властям или церквам нужно что б пополняли численность, то нормальное государство сделаете! Что б люди зарабатывали не на выживание, а жили как развитые страны или как скот пусть разводят за свои сворованные деньги! А эти которые рожают а потом дети по улица попрошайничают или ходят в рваньях... прежде чем о душе чужой говорить в свои загляните и поймут что даже фашисты свою рассу хотели возвысить... а у нас только лишь бы втоптать в грязь, обворовать и тд

Гость|25.01.2019 13:46|

penzainform.ru писал(a):

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям
А иноверцев им лечить можно? А то как-то боязно к такому врачу попасть. Или разумнее при записи справляться какой веры доктор?

Гость|25.01.2019 13:48|

Вован дохтора получил, терь ему можно все подряд нести))

Гость|25.01.2019 13:56|

А если его жену изнасиловать, они всю оставшуюся жизнь планируют жить с той мыслью, что без их ведома у них появился родной отец ребенка - носильник. Про рождение "безнадежных" инвалидов, за которыми придется ухаживать всю оставшуюся жизнь уже молчу. Также молчу про то, что самому такому инвалиду (особенно в полном сознании) такую жизнь придется проживать. А матерей всю ее жизнь будет раздирать на части, глядя на таких своих детей. И это еще хорошо, если над ними не будут издеваться "нормальные" дети. За "залет" и последующий аборт или любые другие причины женщину (либо пару) нужно осудить. Это убийство! Тяжелая инвалидность или изнасилование - это единственно верное решение. За это женщину осуждать НЕЛЬЗЯ!

Гость|25.01.2019 14:03|

Ты, Гость 25.01.2019 13:42 коммунизм не трогай. Это попы и капиталисты считают его... (ну не важно, каждый по-своему). А вот то, что церковь пытается корректировать медицинские показания, а недалёкие главные врачи и руководство Минздрава это поощряют - это очень прохо и просто отвратительно.

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