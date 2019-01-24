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В стране и мире | Януковича признали виновным в госизмене

24.01.2019|11:25
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Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Об этом сообщают РИА Новости.

«Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — заявил судья.

Януковича обвиняли в госизмене, пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Сам бывший президент категорически отрицает свою вину. Наказание будет объявлено позже. Приговор выносится заочно, так как Янукович находится в России.

Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. По совокупности обвинений, государственные обвинители запросили для Януковича 15 лет тюрьмы.

Источник — lenta.ru
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