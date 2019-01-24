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В стране и мире | Школьница пожаловалась Путину на 41-й размер ноги и получила в подарок коньки

24.01.2019|10:27
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Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Омска коньки. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Семиклассница хотела заниматься фигурным катанием, но из-за большого размера ноги ей было сложно подобрать коньки. Увидев по телевизору, как другие школьники получают подарки от Путина, девочка решила написать письмо президенту с просьбой о подарке.

«Мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро», — поделилась школьница.

Девочка получила подарок от Путина в министерстве спорта Омской области и пообещала, что коньки не будут висеть без дела.

В декабре 2018 года президент подарил тяжелобольному мальчику полет на президентском вертолете. Путин пообещал исполнить мечты еще четырех детей на форуме добровольцев России. Глава государства забрал конверты с их историями со стенда проекта «Мечтай со мной», участники которого занимаются воплощением желаний детей с тяжелыми заболеваниями.

Источник — lenta.ru
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