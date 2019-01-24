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В стране и мире | Пропавшая десять лет назад кошка нашлась в соседнем доме

24.01.2019|14:50
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Кошку по кличке Лилли (Lilly) нашли в соседском доме спустя десять лет после пропажи, сообщает издание Metro.

39-летняя Алекс Эллиот (Alex Elliott) из английского города Дриффилд потеряла Лилли в 2009 году, когда той было пять лет. Вся семья помогала женщине найти питомца, но их старания не увенчались успехом. Тогда Эллиот решила, что кошку сбила машина, и смирилась с утратой.

Две недели назад, спустя 10 лет после исчезновения Лилли, хозяйке позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что ее любимица жива. Как оказалось, мужчина, который проживал всего в 400 метрах от Эллиот, подобрал кошку на улице и приютил у себя дома, решив, что она бездомная.

«Человек, у которого проживала Лилли, заявил, что больше не желает жить с кошкой. Тогда Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) забрало питомца и отнесло в ветеринарную клинику», — рассказала женщина. В клинике обнаружили, что животное чипировано, что позволило сотрудникам найти данные о хозяйке и связаться с ней.

По словам Эллиот, Лилли находилась в отличной форме, несмотря на то, что мужчина редко ее расчесывал, что было заметно по состоянию шерсти кошки. «Мне кажется, ей не уделяли должного внимания», — сетовала женщина.

Она также подчеркнула важность чипирования домашнего животного и призвала людей, находящих бездомных питомцев на улице, не забирать их домой, а обращаться в RSPCA, где они получат должный уход и пройдут проверку на наличие хозяина.

Это не первый счастливый случай возвращения питомца домой спустя длительное время. В августе 2018 года стало известно, что жительница Великобритании потратила 13 лет на поиски пропавшей кошки и в конечном итоге разыскала ее. Кошку по имени Бу (Boo) обнаружили в 64 километрах от дома.

Источник — lenta.ru
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