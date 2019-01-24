24.01.2019 | 10:23

Впервые за десять лет население России сократилось, передает «Интерфакс» cо ссылкой на Росстат.

По данным на 1 января, в стране проживает около 146 миллионов 793,7 тысячи человек, что на 86,7 тысячи меньше, чем годом ранее.

Последний раз население России сокращалось в 2008 году.

В службе статистики также сообщили о росте численности москвичей в минувшем году: с 12 миллионов 506,5 тысячи до 12 миллионов 630,3 тысячи человек.

Ранее, 15 января, сообщалось, что за 11 месяцев прошлого года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем появилось на свет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, естественная убыль населения страны может прекратиться не раньше, чем к 2023 году.

12 января стало известно, что Россия попала в первую десятку международного рейтинга смертности из-за вредных пищевых привычек. Исследование проводили немецкие ученые, изучив данные с 1990 по 2016 годы.