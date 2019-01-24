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В стране и мире | Население России сократилось впервые за десять лет

24.01.2019|10:23
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Впервые за десять лет население России сократилось, передает «Интерфакс» cо ссылкой на Росстат.

По данным на 1 января, в стране проживает около 146 миллионов 793,7 тысячи человек, что на 86,7 тысячи меньше, чем годом ранее.

Последний раз население России сокращалось в 2008 году.

В службе статистики также сообщили о росте численности москвичей в минувшем году: с 12 миллионов 506,5 тысячи до 12 миллионов 630,3 тысячи человек.

Ранее, 15 января, сообщалось, что за 11 месяцев прошлого года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем появилось на свет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, естественная убыль населения страны может прекратиться не раньше, чем к 2023 году.

12 января стало известно, что Россия попала в первую десятку международного рейтинга смертности из-за вредных пищевых привычек. Исследование проводили немецкие ученые, изучив данные с 1990 по 2016 годы.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.01.2019 10:31|

У двухпаспортных задача-уничтожить большую часть русского населения. Вот и все.

Гость|24.01.2019 10:38|

Ошибаешься, трёх, а есть и четырёх..такие экземплярчики.

Гость|24.01.2019 10:38|

Численность населения России росла в предыдущих годах за счёт получения гражданства таджиками, узбеками, украинцами и т. д. А сейчас и они отказываются приезжать сюда...

Имя: Гость
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