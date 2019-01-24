Сотрудники ФСБ задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки. Об этом Ura.ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, оперативные мероприятия проводились в квартире и рабочем кабинете градоначальника.
В настоящее время обыски проходят в городской администрации.
О визите правоохранительных органов в мэрию Нефтеюганска сообщил ТАСС источник в силовых структурах Ханты-Мансийского автономного округа.
23 января сообщалось о проведении обысков в управлении МВД по городскому округу Чехов (Московская область). По подозрению в коррупции задержан руководитель подразделения полковник Андрей Большаков с подчиненными. У главного управления собственной безопасности МВД имеются материалы о злоупотреблениях в чеховской полиции.
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