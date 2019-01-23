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В стране и мире | Женщина решила выйти замуж за одеяло

23.01.2019|16:03
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Жительница британского города Эксетер, графство Девоншир, намерена «выйти замуж» за собственное пуховое одеяло. Об этом сообщает издание Metro.

«Одеяло всегда приходило мне на помощь в нужный момент и прекрасно обнимается, — говорит 49-летняя Паскаль Селлик (Pascale Sellick). — Я его очень люблю и хочу пригласить людей стать свидетелями моего союза с самым постоянным и утешительным партнером в моей жизни».

Церемония назначена на 10 февраля. Женщина намерена явиться на нее в пушистых тапочках, ночной рубашке и домашнем халате. Гостям советуют приходить на свадьбу в пижамах и халатах. Кроме того, можно захватить плюшевых медведей и бутылки с теплой водой, чтобы погреться.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами, или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского города Сан-Диего, штат Калифорния, утверждает, что «заключила брак» с железнодорожной станцией Санта-Фе. По ее словам, она была влюблена в это здание с детства.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.01.2019 16:56|

А за подушку слабо?... в уголок подушки носиком уткнись, звёзды как веснушки смотрят прямо вниз... на всё это безобразие.

Имя: Гость
Комментарий:

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