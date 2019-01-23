23.01.2019 | 09:31

Семья умершего от болезни Альцгеймера американца подала в суд на его врача, который назначил еще живому пациенту антибиотики, позволившие ему прожить еще месяц. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель Нью-Йорка Джеральд Гринберг (Gerald Greenberg) узнал о своей болезни в 2010 году. Спустя год, будучи в возрасте 63 лет, он написал завещание, в котором попросил «не вводить жидкости внутривенно и не давать антибиотики» в случае ухудшения качества его жизни. В 2016 году из-за прогрессирующей болезни он уже не узнавал жену и двух сыновей.

Согласно судебным документам, в ноябре 2016 года Гринберг был доставлен в больницу, его лечением занимался доктор Диего Эскобар (Diego Escobar). Семье пациента сообщили, что его состояние говорило о «невозможности восстановить нормальные физические и умственные способности», поэтому родные Гринберга решили позволить ему умереть и вручили копию завещания врачам.

Несмотря на задокументированную волю американца, Эскобар назначил ему провести ряд анализов и ввести внутривенные антибиотики. Изначальный диагноз предполагал, что пациент проживет не больше четырех дней. В результате он скончался через месяц из-за обезвоживания.