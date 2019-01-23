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В стране и мире | Ожирение помогло россиянам «откосить» от армии

23.01.2019|15:58
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Ежегодно около 135 тысяч призывников признаются негодными для службы в армии из-за заболеваний, связанных с нарушениями в питании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на данные комиссии Минобороны, пишет «Интерфакс».

По ее словам, в результате неправильного питания может развиться не только ожирение, но также сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Она заверила, что сейчас власти занимаются этой проблемой в рамках нацпрограммы по снижению показателей ожирения к 2024 году.

Ранее в 2015 году начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны генерал-майор медицинской службы Александр Фисун говорил, что по состоянию здоровья от военной службы освобождалось до трети призывников.

По данным Роспотребнадзора, 63 процента смертей россиян связаны с неправильным питанием и заболеваниями, которые оно провоцирует. В первую очередь речь идет о болезнях сердца и сосудов, артериальной гипертонии, сахарном диабете и ожирении.

Сами россияне признаются, что им приходится экономить на еде. В первую очередь на морепродуктах, фруктах, сладостях и мясе. Свыше четверти граждан тратят на продукты более половины своего дохода.

Источник — lenta.ru
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