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В стране и мире | Орангутан откусил палец работнице зоопарка

23.01.2019|14:48
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В американском городе Толидо, штат Огайо, орангутан укусил волонтера в зоопарке. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на территории, недоступной для посетителей, когда женщина кормила обезьян. Орангутан дотянулся до нее через ограждение и укусил за руку. В результате ее большой палец оказался отделен от руки. Как именно это произошло, не уточняется.

Травмы, полученные волонтером, сочли не представляющими опасности для жизни. Ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. По утверждению представителей зоопарка, орангутан не виноват в случившемся.

В апреле 2017 года детеныш панды укусил за голову девушку, пытавшуюся сделать с ним видео. Инцидент произошел в одном из китайских зоопарков. На помощь туристке пришла сотрудница зоопарка, и в результате никаких серьезных увечий девушка не получила.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.01.2019 14:58|

Как всю руку не схавал,вона репа кака.

Гость|23.01.2019 15:05|

Привильно-орангутанг. Грамотеи!

Гость|23.01.2019 15:11|

Гость писал(a):

Гость|23.01.2019 15:05|

Привильно-орангутанг. Грамотеи!

Не,правильно - Абрам-гутанг.Как по локоть-то руку не отхватил.

Имя: Гость
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