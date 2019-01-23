23.01.2019 | 14:48

В американском городе Толидо, штат Огайо, орангутан укусил волонтера в зоопарке. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на территории, недоступной для посетителей, когда женщина кормила обезьян. Орангутан дотянулся до нее через ограждение и укусил за руку. В результате ее большой палец оказался отделен от руки. Как именно это произошло, не уточняется.

Травмы, полученные волонтером, сочли не представляющими опасности для жизни. Ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. По утверждению представителей зоопарка, орангутан не виноват в случившемся.

В апреле 2017 года детеныш панды укусил за голову девушку, пытавшуюся сделать с ним видео. Инцидент произошел в одном из китайских зоопарков. На помощь туристке пришла сотрудница зоопарка, и в результате никаких серьезных увечий девушка не получила.