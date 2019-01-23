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В стране и мире | Названы самые необычные вакансии для россиян

23.01.2019|09:29
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Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам. Рейтинг был составлен порталом «Работа.ру» и имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте оказался грумер — парикмахер и стилист для животных. Успешному кандидату на эту должность в одном из московских салонов предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — кавист, или консультант по элитному алкоголю. Работодателю не важны опыт и образования претендента, но плюсом будут коммуникабельность и грамотная речь. За это предлагается зарплата от 29 до 45 тысяч рублей.

Также в тройку редких вакансий вошел моушен-дизайнер, или специалист по видеоматериалам, требующийся в одну из детских школ. За свободный график и возможность удаленной работы предлагается компенсация в 20 тысяч рублей, не считая премий.

Также в десятку вошли инженер-метролог (испытатель осветительных приборов, 40 тысяч рублей), тестомес (специалист по замесу теста, 50 тысяч), координатор волонтеров (35 тысяч), чайный сомелье (35 тысяч), стропальщик (мастер обвязывания грузов, 55 тысяч), коренщик (специалист по чистке и нарезке овощей и фруктов, 25 тысяч) и сотрудник зоогостиницы (от 25 до 35 тысяч рублей).

Ранее 22 января Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года. На первом месте оказалась профессия бухгалтера (130,8 тысячи вакансий за год), на втором — педагога профессионального обучения (100,8 тысячи), на третьем — педагога дошкольного образования (96,17 тысячи).

Источник — lenta.ru
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