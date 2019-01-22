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В стране и мире | В Минобороны сообщили подробности гибели Ту-22М3

22.01.2019|15:32
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Бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку в Мурманской области при попадании в снежный заряд. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел, когда самолет завершал плановый учебно-тренировочный полет. В результате происшествия два члена экипажа погибли, еще двое пострадали и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

В Минобороны добавили, что воздушное судно при столкновении с взлетно-посадочной полосой разрушилось. Там также отметили, что Ту-22М3 совершал полет без боекомплекта.

Ранее во вторник сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2019 16:00|

Летчиков жаль, лучше бы чиновники разбились.

Гость|22.01.2019 16:01|

Не успеваю кричать Ура путинским достижениям))

Гость|22.01.2019 16:01|

сбивайте самолёты снежками позор такой армии а то собрались с кем-то воевать стыд

Гость|22.01.2019 16:03|

нас все бояться и уважают

Гость|22.01.2019 16:06|

когда мультиков насмотрятся))

Гость|22.01.2019 16:27|

Да уж, это вам не сталинские соколы...

Гость|22.01.2019 16:30|

смехдержава всё просрвли в снегопад летать нельзя

Имя: Гость
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