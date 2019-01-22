22.01.2019 | 15:32

Бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку в Мурманской области при попадании в снежный заряд. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел, когда самолет завершал плановый учебно-тренировочный полет. В результате происшествия два члена экипажа погибли, еще двое пострадали и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

В Минобороны добавили, что воздушное судно при столкновении с взлетно-посадочной полосой разрушилось. Там также отметили, что Ту-22М3 совершал полет без боекомплекта.

Ранее во вторник сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.