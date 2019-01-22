Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 янв 2019|12:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.36
 

В стране и мире | Списание долгов Чечне объяснили

22.01.2019|10:45
Печать

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» причины списания долгов региона за газ.

По словам Умарова, Чечня не пользовалась газом до окончания военных действий в регионе, а также «несколькими годами позже». Поэтому, по его мнению, регион не должен платить те долги, которые образовались в течение этого времени. Он также подчеркнул, что в данном случае речь идет о справедливости «правосудия и государства».

Министр также отметил, что Чечня — это регион со своей историей и спецификой; однако это не значит, что она имеет больше прав, чем остальные регионы. Кроме того, республика аккуратно платила и платит по долгам, добавил он.

Ранее в январе стало известно, что грозненский суд обязал региональный филиал «Газпрома» аннулировать задолженности населения за газ. Они были признаны безнадежными. 21 января компания обжаловала это решение. Также списать долги за газ попросили и в других регионах России: Смоленской, Астраханской и Самарской областях, а также Чувашской Республике.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|22.01.2019 11:02|

Чечня это мощь и сила России.

Гость|22.01.2019 11:03|

и злой чечен ползет с кинжалом .еще м.ю. лермонтов отметил .

Гость|22.01.2019 11:08|

Ну-ну, сразу началось, мол не так нас поняли и тп...

Гость|22.01.2019 11:21|

Гость писал(a):

Ну-ну, сразу началось, мол не так нас поняли и тп...

а как же по другому . они у себя не беспредельничают а здесь сколько им вздумается . и вообще только им а другие переживут . пусть бы отделились ,сейчас бы уже давно забыли кто такие чеченцы .запад не церемонился бы всех бы построил так как им надо .они не мы считаться б с таким клочком территории не стали б

Гость|22.01.2019 11:25|

Сталин был прав...

Гость|22.01.2019 11:27|

Платят по долгам, им пришлют с центру, они ими и платят. Из своего кармана ни,ни..это на чёрный день..

Гость|22.01.2019 11:33|

Гость писал(a):

Сталин был прав...
Он всегда прав...ибо если не прав, Лаврентий Палыч докажет обратное..

Гость|22.01.2019 11:33|

Лучшие чеченцы принесли себя в жертву, чтобы их потомки жили счастливо и в достатке.

Гость|22.01.2019 11:42|

Ну знаешь, достаток, его что ветром надуло,из пальца высосали...ничего так просто не бывает, руку приложил, художник что рисует дождь...

Гость|22.01.2019 11:56|

Гость писал(a):

Лучшие чеченцы принесли себя в жертву, чтобы их потомки жили счастливо и в достатке.
Не все там в достатке живут, далеко не все!

Гость|22.01.2019 12:06|

там плохо живут в основном русские

Гость|22.01.2019 12:14|

Гость писал(a):

Не все там в достатке живут, далеко не все!
Просто посмотри на продолжительность жизни, например и сравни с Японией, а потом покрути своей головой и скажи: Не все в Японии живут хорошо, не все... Тогда мы здесь будем восхищаться, какой же ты умный!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 