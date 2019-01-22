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В стране и мире | Появились подробности захвата российского авиалайнера

22.01.2019|14:29
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Информация о захвате самолета, следующего по маршруту Сургут — Москва, подтверждается: в настоящее время специалисты по организации воздушного движения прокладывают маршруты следования борта в соответствии с требованиями захватчика. Об этом во вторник, 22 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пассажир потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан.

«Наземные службы получили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом нет.

Как отмечает РЕН ТВ, на борту самолета находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа. При этом его захватчиком оказался некий Павел Ш. — по предварительным данным, он вооружен. Источник ТАСС назвал происходящее хулиганством.

Ранее сообщалось, что пассажир лайнера, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. В службе аэропорта вылета не смогли уточнить детали произошедшего. Пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2019 14:39|

penzainform.ru писал(a):

учили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом

Гость|22.01.2019 14:57|

Самолет сел в Хантах, психа задержали

Гость|22.01.2019 15:01|

Самалёт хорошо, а олешки ханта лучше.

Имя: Гость
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