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В стране и мире | Обвиняемый в групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы тяжело заболел

22.01.2019|14:11
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У бывшего полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, диагностировали опухоль головного мозга. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Наиль Багаутдинов.

Заболевание было выявлено после того, как Яромчук упал в обморок в суде и был госпитализирован. Компьютерная томография головы показала уплотнения в мозге, а нейрохирург увидел опухоль. На основании заключения врача адвокат просит следователя отпустить Яромчука из СИЗО для полного медицинского обследования.

Защитник сообщил о завершении всех генетических экспертиз по делу об изнасиловании, но их результаты ему неизвестны.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года три старших офицера устроили застолье в здании уфимского отдела МВД и вызвали в кабинет свою подчиненную, дознавателя райотдела, якобы по служебной необходимости. Однако в кабинете трое сотрудников предприняли попытку ее напоить, а затем надругались над ней. Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиненные в изнасиловании фигуранты дела были уволены из МВД.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2019 14:22|

"По актировке, врачей путевке я покидаю лагеря....."

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